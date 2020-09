Rodzice nie wejdą do wielu szkół i przedszkoli Poznaniu. Świetlice i stołówki działają na nowych zasadach

Najmłodsi uczniowie na ogół korzystają po lekcjach ze świetlic. Jednak zajęcia świetlicowe są dla dyrektorów trudne do przygotowania w czasach pandemii koronawirusa.

- Stołówki i świetlice to poważny problem do rozwiązania. Byłoby łatwiej, gdyby Ministerstwo Edukacji Narodowej pozwoliło na otwieranie świetlic tylko dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki po lekcjach. Inaczej jest to kłopot i nie ukrywam, że liczę na to, iż część rodziców zrezygnuje z opieki świetlicowej. Apelujemy o to, by jeśli ktoś ma możliwość opieki nad dzieckiem, to nie przysyłał go do świetlicy - przyznaje Sławomir Stanclewski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Poznaniu.

- Chcemy, by dzieci miały jak najbezpieczniejsze warunki i się nie tłoczyły. Przygotowaliśmy trzy sale do zajęć świetlicowych. Zniknęły z nich dywany i zabawki. Niestety, nie zawsze jest możliwość wyjścia na zewnątrz - dodaje dyrektor.