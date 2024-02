Rodzinne warsztaty artystyczne w Poznaniu. ArtyStacja zaprasza dzieci i ich opiekunów

– ArtyStacja zazwyczaj jest warsztatem przeznaczonym dla dzieci, podczas którego uczestnicy mogą rozwijać swoją twórczą wyobraźnię, poznawać różne techniki plastyczne i rękodzielnicze oraz artystycznie się ubrudzić, w przeznaczonym do tego miejscu zamiast przestrzeni domowej

– informuje Klub Cybinka, gdzie cotygodniowo odbywają się zajęcia.

Czym różni się to spotkanie od poprzednich? Tym razem Klub zaprasza dzieci z opiekunami, rodzicami, dziadkami, a nawet dorosłym rodzeństwem. Pomysł na zajęcia zrodził się z obserwacji, że często rodzice przyprowadzający swoje dzieci chętnie zostają na warsztatach, by również dołączyć do tworzenia. Spotkanie odbywa się w środku ferii, co sprzyja znalezieniu wolnej chwili na wspólne spędzenie czasu z dzieckiem lub wnukiem.