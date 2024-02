Dla każdego coś miłego. Ferie poznaniaków w mieście i za granicą. Jakie kierunki wybrali?

O bezpieczeństwo zadba policja

Wielu poznaniaków jednak, jak co roku, zdecyduje się zabrać swoje pociechy na zagraniczną wycieczkę. Często po to, by uciec przed zimą. W biurze podróży Travelplanet, które znajduje się na poznańskich Jeżycach, jednym z najpopularniejszych kierunków na ferie jest Egipt. Jedna z wycieczek do Egiptu rozpoczyna się 18 lutego i trwa do 25 lutego, koszt wynosi 6600 złotych.

- Klientka wylatuje 11 lutego. Za dwie osoby dorosłe i 15-letnie dziecko musi zapłacić 9300 złotych

- mówi Łukasz, sprzedawca, opowiadając o innej ofercie.

Niektórzy planują wojaże znacznie bardziej egzotyczne. Jednym z kierunków zyskujących na popularności jest Gambia. Z reguły jednak wybierają miejsca, do których można polecieć zdecydowanie taniej. - O Gambię mamy bardzo dużo pytań - mówi Łukasz. Jednak nie jest to kierunek tani. Za dwie osoby i dziecko zapłacimy 14 tysięcy 300 złotych.