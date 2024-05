Rowerem w woj. wielkopolskim. Gdzie w weekend 18 - 19 maja? Pomysły na jednodniowy wypad

Myślisz nad ciekawą trasą rowerową w woj. wielkopolskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. wielkopolskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. wielkopolskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. 🚲 Trasa rowerowa: Ring 40km: Oborniki Śląskie - Osolin - Bagno - Radecz - Rościsławice - Jary

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,64 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 362 m

Suma zjazdów: 366 m Trasę dla rowerzystów poleca Remo_nt

Malownicza trasa w 70% prowadząca drogami leśnymi. Piękne widoki, cisza i bliskość natury działa bardzo relaksująco. Na trasie oprócz widoków, znajdują się różne atrakcje turystyczne jak Klasztor Salwatorianów w Bagnie czy Wieża PPoż w Godzięcinie.

Trasa doskonała na rodzinne wycieczki rowerowe.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Doliną Klukówki i Tocznej na Ruską Stronę Początek trasy: Koźmin Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 138,93 km

Czas trwania wyprawy: 25 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podjazdów: 1 788 m

Suma zjazdów: 1 812 m Sowa.jakub1 poleca tę trasę rowerzystom

Wycieczka z Białej Podlaskiej na ziemie Drohicką, wzdłuż dwóch rzek: Klukówki i Tocznej. Ruska strona to obecnie nazwa wsi nad Bugiem, na przeciwko Drohiczyna na lewym brzegu. Od wieków lewobrzeżną cześć Bugu w tym rejonie zasiedlała ludność rusińska. Mieszkańcy Drohiczyna po prawej stronie Bugu, stanowiący ludność polską, nazywali teren po drugiej stronie rzeki "Ruską Stroną". Nazwa została do dziś, pomimo, że ta cześć miasteczka już nie istnieje, z uwagi na losy dziejowe, kiedy teren ten będąc pod zaborami przynależał do różnych stron i miejsce stanowiło pas graniczny między nimi.

Na trasie wiele dworków m.in. w Ludwinowie, Drobinie, Chotyczach, piękny zespół pałacowo-parkowy w Korczewie, liczne zabudowania drewniane wsi, młyny na rzekach, stare brukowane dukty, przepiękna przyroda wpisana m.in. w zachodnią krańcową cześć Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Po drugiej stronie Bugu, przeprawiając się promem zobaczyć można historyczną miejscowość Drohiczyn, która z swoimi licznymi świątyniami, górą zamkową, stanowi niezwykle popularne miejsce wycieczek w regionie. Trasa na 2 dni. DYSTANS : ok.150 km

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: L-55 Z Lubina do Dębu Papieskiego koło Trzebcza Początek trasy: Ostrów Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podjazdów: 66 m

Suma zjazdów: 30 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Paveln

Trasa z Lubina do Dębu Papieskiego koło Trzebcza (wokół Polkowic).

Długość trasy – 50 km

Rozpoczynamy na skrzyżowaniu Alei Lecha Kaczyńskiego i ulicy Hutniczej. Kierujemy się wzdłuż ulicy Hutniczej do przejazdu pod torami kolejowymi, a następnie wzdłuż ogrodzenia Zakładów Górniczych Lubin do przejścia podziemnego pod drogą dwupasmową relacji Lubin-Polkowice. Przechodzimy przejściem podziemnym na drugą stronę i dalej jedziemy obok salonu VW do lasu (wjeżdżamy w las na ostrym zakręcie drogi). Jedziemy na wprost, a następnie meandrując docieramy do szerokiej drogi szutrowej, którą podążamy na północ (w lewo) do szosy biegnącej do Rynarcic. Przejeżdżamy przez szosę i dalej jadąc na północ docieramy do wsi Żelazny Most. Tutaj przeskakujemy przez jezdnię i przez ostępy leśne kierujemy się do wsi Dąbrowa (leśniczówka Damówka). Kierunek północny i potem północno-zachodni. W Dąbrowie skręcamy w prawo (na północny-wschód) i jedziemy szosą do Tarnówka. Dalej, także szosą, do Komornik (północ i dalej północny-zachód). Tutaj odnajdujemy, na początku wsi, szosę do Trzebcza (południowy-zachód). Po niecałych dwóch kilometrach, po lewej stronie szosy, możemy zobaczyć znak kierujący nas do Dębu Papieskiego. Kilkaset metrów na południowy-wschód. Przed Dębem jedziemy aleją wytyczoną głazami upamiętniającymi nieżyjących pracowników Nadleśnictwa Lubin. Na końcu Dąb Papieski, którego sadzonka powstała z żołędzia „Chrobrego”, najstarszego dębu szypułkowego w Polsce (znajduje koło Przemkowa). Wracamy na szosę i kierujemy się do Trzebcza. Z Trzebcza nadal szosą w kierunku Polkowic, ale po kilkuset metrach wjeżdżamy w las z dużą ilością różnych ścieżek. Bardzo trudno wskazać jak jednoznacznie nawigować przez ten las. Meandrujemy na zachód, a celem jest przejechanie na drugą stronę torów. Gdy pokonamy tory to dosyć łatwo znaleźć szutrową drogę, która doprowadzi nas do dwupasmowej szosy do Zielonej Góry (kierunek – południe, a potem południowy-zachód). Na drugą stronę można się dostać tunelem kolejowym pod szosą (przejście dla pieszych). Dalej kierujemy się do Polkowic Dolnych na południe i południowy zachód. Dalej ścieżkami polnymi i leśnymi do Sobina. We wsi kościół Świętego Michała Archanioła. Następnie Ściężką biegnącą wśród pól i lasów jedziemy na południowy-wschód. Zmienia ona swój kierunek na południowo-południowy-wschód. Docieramy do Szklar Górnych. We wsi zabytkowy kościół Świętych Piotra i Pawła i zapytkowy pałac. Za wsią kręcimy na południe polami i lasami (czarny szlak) do wsi Obora, a dalej ścieżką rowerową do Lubina.

Maj 2017 r. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Lasami Puszczy Stromeckiej i Kozienieckiej Początek trasy: Pogorzela

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,55 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 275 m

Suma zjazdów: 229 m Trasę dla rowerzystów poleca Kilometr

Dla miłośników Puszczy Stromeckiej i Kozienickiej proponujemy kolejną, drugą trasę lasami tych leśnych kompleksów. Pokonanie jej wymaga znacznego wysiłku i proponujemy ją dla osób przygotowanych kondycyjnie. Znaczna jej część prowadzi piaszczystymi odcinkach i w niektórych miejscach zmuszeni będziemy prowadzić rowery. Proponujemy zatem szersze opony. Tereny te są bardzo ładne krajobrazowo. Las, obcowanie z jego ekosystemem sprawia wiele radości.

Na trasie wycieczki odwiedzimy Studzianki Pancerne, w okolicach których w sierpniu 1944r doszło do bitwy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i radzieckiej 8 Armii 1 Frontu Białoruskiego z dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi w tym ze słynną Dywizją Pancerno Spadochronowa "Herman Göering" i niemiecką Dywizją Grenadierów. Przejeżdżać będziemy przez ładnie położoną od strony rzeki Radomki wioskę Chodków i dalej jechać będziemy szlakiem bojowym 31. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich staczającym walki z Niemcami we wrześniu 1939r. W końcowym etapie trasy przez Kozienicki Park Krajobrazowy powrócimy na szlak czerwony i jechać będziemy wzdłuż historycznego traktu - "Gościńcem Królewskim". Mijać będziemy rezerwaty: "Zagożdżon", " Ponty" i "Ciszek".

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: PIASTOWSKI TRAKT ROWEROWY Początek trasy: Poznań

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 88,71 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 395 m Robert.luxa poleca tę trasę Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Lwówek Wielkopolski, Pakosław, Posadowo, Brody Wąsowo Początek trasy: Stęszew

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 67,92 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 968 m

Suma zjazdów: 935 m Frachu poleca tę trasę rowerzystom

Wycieczka prowadzi wokół Lwówka Wielkopolskiego. Tereny może mało zalesione, ale bardzo ciekawe krajobrazowo, teren delikatnie pofałdowany otwierając piękne przestrzenne widoki. Odwiedzamy 4 rezerwaty przyrody, tj. „Wielki Las”, „Las Grądowy nad Mogielnicą”, „Jakubowo” i „Rezerwat przyrody im. Bolesława Papi na jeziorze Zgierzynieckim”. Rezerwaty z licznymi pomnikowymi drzewami, charakterem, wprost warte zobaczenia i odwiedzenia. W miejscowości Zgierzanka warto wejść na wieżę widokową , z której rozpościera się widok na Rezerwat nad jeziorem Zgierzynieckim. Z pewnością dużo ciekawszy widok jest na wiosnę i jesienią kiedy odbywają się przeloty ptaków.

Z miejscowości na trasie warto zobaczyć Pakosław z pałacem i pięknym parkiem, Posadowo również piękny pałac i park, niestety w rękach prywatnych i podziwiać można tylko zza płotu. Miejscowość Brody z drewnianym kościołem pięknie wyposażonym, pałacem i parkiem. Warto wjechać na teren gospodarstwa i zobaczyć budynki gospodarcze zachowane w dobrym stanie – uwagę przykuwa gorzelnia z 1907 roku. Jadąc dalej do Marszewa przez miejscowość Bródki koniecznie warto wejść ok. 300 metrów w pole aby odwiedzić dobrze zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne z norami borsuków. Kierując się do Wąsowa koniecznie warto się zatrzymać w parku pałacowym w Chrapliwie i ucieszyć oczy bardzo dobrze utrzymanym pałacem. W Wąsowie można podziwiając pałac popatrzeć na liczne młode pary robiące sobie zdjęcia w plenerze. Po posiłku i odpoczynku udajemy się do Lwówka miejsca startu i na rynku podziwiać drugi w Europie tak wybrukowany rynek. Wycieczka wiedzie drogami łatwymi dla rowerzystów więc wsiadać i jechać.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Po gminie Miejska Górka Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,61 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 122 m

Suma zjazdów: 141 m Rowerzystom trasę poleca Plantmar

Patrząc na mapę niejeden zapyta: Po co tam jechać ? Płasko, bezleśnie, monotonnie, nudno. Istotnie rejon Miejskiej Górki z racji nieco urodzajniejszych ziem pozbawiony jest lasów, nie ma też żadnych zjazdów ni podjazdów, nie ma też wytyczonych szlaków. Są za to wyboiste polne drogi i wąskie, lokalne asfalty (ok 40 %). Gmina ta kryje jednak wiele skarbów krajoznawczych. Należą do nich te typowe jak kościoły (w tym trzy drewniane), klasztor w Goruszkach, dworki i pałace (z pałacem w Dłoni na czele), architektura folwarczna jak i takie, które budzą zdziwienie. Właśnie w Konarach znajduje się jeden z dwóch krzyży pokutnych znanych z terenu Wielkopolski, tak typowych dla krajobrazu Dolnego Śląska. W Dłoni obok ruin zabytkowego browaru z XVIII w znajdziemy nad stawem uroczy pawilon chiński. W Nieparcie zobaczyć można ruiny zamku na wyspie oraz stadninę koni a w samej Miejskiej Górce drewniany wiatrak, wiekową cukrownię i profesjonalne boisko baseballowe miejscowej drużyny. Wierzę, że to wystarczające atrakcje aby zaplanować rowerowy wypad do gminy Miejska Górka.

Korzystałem z mapy Gmina Miejska Górka (1: 30 000), którą upolować można w Urzędzie Gminy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kożuchów-Broniszów-Przylaski (pętla) Początek trasy: Pogorzela

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 34,31 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 613 m Rowerzystom trasę poleca Furserwis Wiekszość trasy przebiega drogami polnymi, lesno-szutrowymi co jest walorem tej trasy.

Z Kożuchowa udajemy się w kierunku Mirocina Dolnego, korzystając z dróg leśnych i polnych w okolicach toru motocrosowego.

W M.Dolny przejeżdżamy skrzyżowanie, udając się w kierunku Radwanowa.

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w lewo w drogę leśną, która może nam sprawić niemało kłopotów, zwłaszcza po opadach deszczu.

Leśną drogą docieramy do wsi Broniszów, gdzie po prawej stronie możemy zobaczyć wieże kościoła ewangelickiego, pozostałości po neoromańskim kościele ewangelickim z roku 1863. Jadąc prosto, docieramy do drogi asfaltowej, na której skręcamy w lewo. Po prawej stronie znajduje się kościół, po lewej pałac z XVI-XIX wieku…

Po przejechaniu kilkuset metrów skręcamy w prawo, gdzie znajduje się droga pożarowa szutrowa nr.35. Po prawej stronie znajduje się parking i miejsce na piknik - warto skorzystać.

Drogą szutrową dojeżdżamy do wsi Wojsławice gdzie skręcamy w lewo

na Przylaski. Przed nami dłuższy odcinek drogi asfaltowej .Dojeżdżając do Wichowa, na wysokości Wolnostojącej Dzwonnicy skręcamy w lewo w kierunku Mirocina Górnego.

Dojeżdżamy do drogi szutrowej, która doprowadzi nas do Bulina. Za wsią Bulin w lewo przy Czarcim Kamieniu drogami leśnymi jedziemy do drogi asfaltowej w kierunku Kożuchowa.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z Rudnej nad Odrę DOT33 rowerem.info Początek trasy: Poniec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 379 m

Suma zjazdów: 376 m Trasę dla rowerzystów poleca Dolnoslaska_OT Jedna z nielicznych dolnośląskich pętli, wyznaczona w całości po asfaltach. W zdecydowanej większości biegnie dobrej klasy drogami o niezbyt dużym natężeniu ruchu. Trochę więcej samochodów spotkamy jedynie w okolicach Rudnej. Teren jest lekko pagórkowaty, raczej otwarty, do 34 km należy doliczyć około 350 m przewyższeń, co zresztą tylko uatrakcyjnia trasę. Jazdę można zacząć na dworcach kolejowych - w Rudnej lub Gwizdanowie. Punktem zwrotnym jest wtedy nadodrzańska Chobienia. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Dołęga Oborniki Wlkp. Początek trasy: Poznań

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,66 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 273 m

Suma zjazdów: 272 m Trasę dla rowerzystów poleca Frachu Trasa prowadzi przez wsie i osady Gminy Szamotuły i Obornik Wlkp. w Wielkopolsce. Celem wyprawy są lasy nad Wartą i Samicą Kierską, a dokładnie Ruks Młyn i Rezerwat Dołęga obejmujący stanowisko występowania Skrzypu Olbrzymiego. Ciekawa propozycja na niedzielna wycieczkę , drogi prowadzą mało ruchliwymi szosami i dobrymi drogami leśnymi. Warto z Ruksu podjechać nad Wartę gdzie do niedawna pływał prom. W chwili obecnej tylko łódź i to tylko w dni powszechne. Na drugim brzegu wieś Kiszewo, ale to na inną wyprawę.

Nawiguj

Rowerem po woj. wielkopolskim. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to kolebka polskiej państwowości, a poznawania historii na rowerze to wyjątkowa frajda. Pozwala na to Szlak Piastowski, prowadzący po najważniejszych miejscach związanych z państwem Piastów, m.in. do pięknych katedr w Gnieźnie i Poznaniu, do wpisanego na listę pomników historii Ostrowa Lednickiego, i do zrekonstruowanego słowiańskiego grodu w Gieczu. Każde z tych miejsc nadaje się na cel wycieczki rowerowej lub przystanek w czasie dłuższej wyprawy. Wielkopolska przyciąga turystów także swoją piękną przyrodą. Jeśli lubicie jeździć na rowerze wśród lasów, rzek i jezior, zaplanujcie weekend w Wielkopolskim Parku Narodowym. Wyznaczono tu ponad 100 km szlaków rowerowych, a po drodze czekają dodatkowe atrakcje, jak wieża widokowa na Osowej Górze w Mosinie i Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Jeśli kochacie zabytki, powinniście wybrać się na wycieczkę Szlakiem Kościołów Drewnianych w Puszczy Zielonka, z kolei na grzybiarzy czeka Puszcza Notecka, największy kompleks leśny Wielkopolski, stanowiący część Krainy 100 Jezior, czyli „wielkopolskich Mazur”. Miłośnicy niezwykłości przyrodniczych nie zawiodą się Wielkopolską. Można tu zobaczyć wyjątkowe skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, a w samym Poznaniu zwiedzić można rezerwat przyrody Meteoryt Morasko, czyli teren usiany kraterami powstałymi po upadku meteorytu mniej więcej 5 tys. lat temu, a więc jeszcze przed wzniesieniem egipskich piramid. Znakomitym miejscem na weekendową wycieczkę rowerem po Wielkopolsce jest też Kórnik z zamkiem, wzorowanym pośrednio na słynnym indyjskim mauzoleum Tadż Mahal i pięknym arboretum, w którym możecie oglądać dziesiątki gatunków drzew, krzewów i kwiatów.