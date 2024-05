Rowerowa Stolica Polski - rowerzyści będą walczyć o tytuł dla Poznania. Warto - są nagrody!

- Akcja ma motywować mieszkańców do zdrowej rywalizacji i wspólnej zabawy propagującej aktywny tryb życia – informuje poznan.pl. - Każdy uczestnik może zapisać się do już istniejącej grupy w ramach własnego miasta (np. dzielnicy) lub zaproponować utworzenie własnej. Aplikacja umożliwia dostęp do historii treningów, informacji o spalonych kaloriach i miejscu w rankingu indywidualnym. Ma również wersję anglojęzyczną i pozwala na import treningów rowerowych z urządzeń Garmin.

Warto pamiętać, że nagrody w rywalizacji ogólnopolskiej trafią do najlepszych miast oraz do najbardziej aktywnych rowerzystów, poszczególne miasta także przydzielają nagrody swoim sportowcom. W przypadku Poznania na 20 najbardziej aktywnych uczestniczek i 20 najaktywniejszych uczestników są to karty upominkowe o łącznej wartości 10 000 zł, ponadto sto pierwszych kobiet i stu mężczyzn będzie mogło wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych w postaci akcesoriów rowerowych. Są też zestawy oświetleń, a 200 najlepszych osób otrzyma również specjalnie zaprojektowaną koszulkę.

Co ciekawe, w Poznaniu wystartują także drużyny reprezentujące firmy: do treningu i do współzawodnictwa o Puchar i Tytuł najbardziej rowerowej firmy z Poznania, zgłosiły się już m.in.: Grupa MTP, Ikea, Żabka Polska, Bridgestone, Fiberhost, Unilever, Aquanet. Jest też zespół poznańskiej Straży Miejskiej. Firmy, które są zainteresowane dołączeniem do rywalizacji, mogą kontaktować się z [email protected].