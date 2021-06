Rozpoczęły się mistrzostwa Europy w kajakarstwie na poznańskiej Malcie. Karolina Naja z Posnanii awansowała do finału dwójek

Przez cztery dni na Torze Regatowym Malta rozegranych zostanie 125 wyścigów na trzech klasycznych dystansach: 200, 500, 1000 metrów, a dodatkowo w niedzielę także na długim dystansie 5000 metrów. W rywalizacji udział bierze 728 zawodniczek i zawodników oraz 132 parakajakarzy (czyli kajakarek i kajakarzy niepełnosprawnych).

Zobacz też: Malta zastąpi Duisburg. Poznań zorganizuje prawdopodobnie ME w kajakarstwie

Pierwszy dzień mistrzostw to oczywiście eliminacje. Z polskiej ekipy przed południem z dobrej strony na dystansie 1000 m pokazały się dwójki męskie kanadyjkarzy i kajakarzy, które bezpośrednio z eliminacji awansowały do finału. Wiktor Głazunow wspólnie z Tomaszem Barniakiem (AZS AWF Poznań) płynąc w osadzie C-2 rozpoczęli wyścig spokojnie i po 250 m plasowali się na czwartej pozycji, a na półmetku wyprzedzili ich jeszcze Węgrzy, którzy jednak nie wytrzymali kondycyjnie i ostatecznie wylądowali na szóstej pozycji. Po 500 metrach uformowała się czołówka: na czele Niemcy (Sebastian Brendel-Tim Hecker), za nimi Rumuni (Catalin Chirila--Victor Mihalachi) i na trzecim miejscu Polacy. Te trzy łódki miały coraz większą przewagę i wiadomo było, że w tym składzie bezpośrednio awansują do finału więc nikt nie nadwyrężał sił i taka kolejność pozostała do mety.