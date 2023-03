Ruszył nabór wniosków o dotacje na gromadzenie deszczówki. Miasto Poznań przeznaczy 900 tys. zł

Od wtorku można składać wnioski o dofinansowanie na wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych. Miasto Poznań w tym roku na małą retencję przeznaczy 900 tys. zł. Dokumenty można składać listem poleconym, poprzez platformę ePUAP lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Poznania do 27 kwietnia.

– Urząd Miasta Poznania poinformował, że dotacja w programie może pokryć do 80 proc. kosztów. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 50 tys. zł, pozostali - do 6 tys. zł