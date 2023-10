Rząd ogranicza środowiska naukowe: PO zapowiada decentralizację instytutów naukowych i uniezależnienie ich od polityki

- Na początku wcielono do tej instytucji 37 jednostek, w tym instytuty poznańskie, a w efekcie ograniczono autonomię i rozwój tych ważnych dla nauki poznańskiej instytucji. Wrzucenie do jednego wora placówek o różnych specjalizacjach nie służy im i nie zostało powitane z uznaniem przez środowisko naukowe Poznania. W 2022 roku wydzielono z sieci Poznański Instytut Technologiczny. Jednak w planach na 2024 roku jest dalsza centralizacja tychże jednostek badawczych…

– mówi Bartosz Zawieja z Platformy Obywatelskiej, kandydat na posła w czasie konferencji prasowej, we wtorek 10 października.

- Z chwilą przejęcia władzy przez rząd PiS rozpoczęto pierwsze próby centralizacji, początkowo nieudane, jednak ostatecznie włączono instytuty naukowe w 2019 roku do sieci badawczej Łukasiewicz

- PIS z jednej strony centralizuje naukę, szkolnictwo, a z drugiej strony stworzyło jednostki naukowe prowadzące działalność quasi-badawczą: te instytuty zajmują się m.in. demografią czy stratami wojennymi i tak naprawdę służą do wyciągania publicznych pieniędzy

– dodaje Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.

Obaj politycy zapewniają, że PO zapowiada odpolitycznienie instytutów badawczych, by zajmowały się one rzeczywiście nauką, badaniami - i by były niezależne od władzy i polityków.

Zobacz też: Hipolit Cegielski Poznań wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej! Spółka będzie mieć zapewnioną pracę, załoga - pewne wynagrodzenie