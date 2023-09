Samochód uderzył w barierki, a potem wpadł do rowu. Matka z synem trafili do szpitala Weronika Błaszczyk

Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Gostyniu. archiwum NAM

Na drodze wojewódzkiej 434 pomiędzy Gostyniem a Krobią doszło do wypadku. Samochód osobowy uderzył w barierki, a następnie wpadł do rowu. Matka z synem trafili do szpitala.