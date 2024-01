Samorządowcy apelują o reformy i oddanie władzy. Stworzyli swój dekalog

Podczas III Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego zaapelowano o niezbędne reformy - finansowania samorządów, przejęcia przez rząd kosztów funkcjonowania oświaty i dokończenie decentralizacji. Domagają się też większej swobody działań i podejmowania decyzji.

Koniec ze sterowaniem samorządami z Warszawy

Samorządowcy domagają się przede wszystkim poprawy ich sytuacji finansowej. Przygotowali oni 10 postulatów, które zostaną przekazane rządowi. - Zmiana rządu po 15 października to nadzieja dla samorządowców, że rząd stanie się dla nich partnerem i skończy się centralizacja państwa - mówił podczas konferencji podsumowującej kongres samorządowy Jacek Gursz, burmistrz Chodzieży i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Stwierdził, że wszyscy zebrani podczas kongresu samorządowcy - wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, a także starostowie - zgodzili się co do konieczności wprowadzenia w życie postulatów przedstawionych w formie samorządowego dekalogu. Każdy z nich mógł się pod nimi podpisać, co też wielu uczyniło. Czytaj także: Poznań inwestuje w sztuczną inteligencję. Zlikwiduje korki, a sprawy w urzędzie załatwimy szybciej

Samorząd niezależny od rządu. Także finansowo

Najważniejszym postulatem jest zapewnienie samorządom stabilnego i niezależnego od rządu finansowania.

- Samorząd musi rządzić się sam. Należy zaprzestać tego centralnego, “warszawskiego”, spojrzenia i kładzenia ręki na wszystkich wydarzeniach, które dzieją się codziennie w samorządzie. Po to on został stworzony, aby o tych wydarzeniach decydowali mieszkańcy - podkreślał Jacek Gursz. Kolejne postulaty to pełne pokrywania kosztów działania szkół przez państwo, zwłaszcza w kwestii wynagrodzeń dla nauczycieli. Obecnie samorządy “dokładają się” do pensji nauczycieli, jednak w większości nie mają one dość pieniędzy na ewentualne podwyżki. Samorządy także chcą mieć pełną swobodę co do obsadzania dyrektorów szkół i zarządzania nimi, bo i tak za funkcjonowanie tych szkół odpowiadają.

Nie bez znaczenia jest także większe dofinansowanie służby zdrowia, dzięki któremu między innymi szpitale nie będą musiały dopłacać do świadczeń. To powoduje, że toną one w długach.

Rząd posprząta niebezpieczne śmieci?

Problem stanowi także system zagospodarowania śmieci, który obecnie jest dziurawy. Jedną z konsekwencji jest powstawanie nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych, których bezpieczne usunięcie jest bardzo drogie.

- Domagamy się stworzenia szczelnego systemu kontroli tego, co porusza się po drogach i gdzie jest przewożone. Przez wszystkie służby już od samej granicy powinno to być kontrolowane, tak aby zlikwidować możliwość nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych i tworzenia bomb ekologicznych - zauważa marszałek Marek Woźniak. Utylizacja tego typu odpadów kosztuje miliony złotych, a samorządy po prostu na to nie stać. Według samorządowca to budżet państwa powinien ponieść koszty utylizacji, a rząd zapobiegać powstawaniu takich składowisk. Ważnym postulatem jest także dalsza decentralizacja państwa, aby dokończyć reformę, którą zapoczątkowano pod koniec lat 90. - Chodzi o to, żeby jak najwięcej zadań i kompetencji podejmować jak najbliżej obywateli - zauważa Jerzy Stępień, twórca reformy samorządów z 1990 i 1998 roku.

Trzeba dokończyć decentralizację

W jego ocenie dokończenie decentralizacji oznacza przekazanie pozostałych urzędów w kompetencje samorządów. Chodzi m.in. o powiązanie z samorządem powiatowym policji, straży pożarnej, sanepidu czy nadzoru budowlanego. Także ochrona środowiska i ochrona wód powinna być w kompetencjach samorządów.

- Przykład tego, co stało się na Odrze pokazuje, że rząd nie ma ani instrumentów, ani pomysłów, żeby reagować na katastrofy ekologiczne - zauważa Jerzy Stępień. Ograniczeniu powinna ulec także rola wojewodów, którzy nie powinni być gospodarzami województw, tylko przedstawicielami rządów w terenie. Część ich kompetencji co do legalności prawa lokalnego powinny przejąć sądy administracyjne. Postulaty samorządowców zostaną przedstawione rządowi podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

