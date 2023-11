"Samotność to jest piętno". Podaruj Wigilię osobom starszym. Wyjątkowa akcja stowarzyszenia z Poznania

Podaruj Wigilię osobom starszym. Wyjątkowa akcja stowarzyszenia z Poznania

Boże Narodzenie to tradycyjny czas spotkań z rodziną, by dzielić się radością, ciepłem i przysmakami stołu. Polacy w tym czasie zjeżdżają się do rodzin, spieszą się do obecności wśród bliskich. Tymczasem do wielu starszych osób nikt nie dotrze. Ich najbliżsi i przyjaciele już nie żyją lub mieszkają daleko. Dlatego Stowarzyszenie mali bracia Ubogich rusza z akcją „Podaruj Wigilię”, w ramach której organizuje świąteczne spotkania osamotnionym poznańskim seniorom.

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich to międzynarodowa organizacja, która powstała we Francji w 1946 r. W Polsce działa od 2002 r. i jest organizacją pożytku publicznego. Powstała, by być głosem osób niesłyszalnych, niewidzialnych i niezauważanych na co dzień - czyli osób starszych i samotnych. Dzięki stowarzyszeniu seniorzy stają się widoczni w społeczeństwie. Stowarzyszenie swoje działania opiera na długoterminowym wolontariacie towarzyszącym, polegającym na regularnych odwiedzinach wolontariuszy w domach podopiecznych w ramach Programu „Obecność”, dzięki którym budują się relacje oparte na przyjaźni i zaufaniu oraz na innych inicjatywach.