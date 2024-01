Sanktuarium w Licheniu poszukuje kandydatów na żołnierzy i apostołów. Nadchodzi wielkie widowisko u stóp sanktuarium Karol Pomeranek

Przygotowania do corocznego Misterium Męki Pańskiej rozpoczęli właśnie licheńscy marianie. To wielkie religijne widowisko odbędzie się w tym roku 23 marca. Już teraz można się zgłosić, by zostać żołnierzem lub apostołem.