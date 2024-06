Saunamistrzowie poznańskich Term Maltańskich z ogromnymi sukcesami! Oto mistrzowie Polski. Zobacz zdjęcia!

Jacek Cieśliński zdobywa tytuł mistrzowski

Zdobycie tytułów mistrzowskich to nie tylko wielka chwila dla Term Maltańskich, ale również przepustka do udziału w Mistrzostwach Świata AufgussWM, które odbędą się w Thermen Bussloo w Holandii. To doskonała okazja dla polskich mistrzów, by zaprezentować swoje umiejętności na międzynarodowej arenie i rywalizować z najlepszymi saunamistrzami świata.