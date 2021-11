Sejmik przegłosował projekt uchwały apelującej o wprowadzenie obowiązku szczepień, mimo ostrego sprzeciwu PiS i Justyny Sochy

Uchwała to apel skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Zdaniem twórców, obowiązek szczepień jest najskuteczniejszym narzędziem w walce z koronawirusem. Obowiązek miałby być nałożony na takich samych zasadach, co np. szczepienia przeciw odrze, gruźlicy czy polio.

W uzasadnieniu apelu czytamy, że kolejne zachorowania generują ogromne koszty, co prowadzi do ograniczeń dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób cierpiących na inne choroby. Twórcy projektu wskazują również, że pandemia negatywnie wpłynęła na system edukacji i sytuację przedsiębiorców. Obowiązkowe szczepienia w znacznym stopniu ograniczyłyby rozprzestrzenianie się wirusa, a co za tym idzie, zniwelowałaby gospodarcze skutki pandemii.