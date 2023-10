Senator Bosacki apeluje o rozważenie udziału w referendum Marta Jarmuszczak

Senator zasugerował, że pytania mogą być skonstruowane w taki sposób, aby manipulować obywatelami. MJ

- To o co apelujemy do Polaków, to aby rozważyli niebranie karty do referendum. Jest do tego absolutne prawo. Każdy obywatel ma prawo odmówić udziału w referendum - mówił senator Bosacki, podczas wtorkowej konferencji.