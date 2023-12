"Seniorzy w akcji" od nowego roku. POSiR rusza z propozycjami aktywności za złotówkę Nicole Młodziejewska

Wśród zajęć znalazły się m.in. gimnastyka i aerobik pixabay.com

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji już 5 stycznia uruchomią zapisy na nowe cykliczne zajęcia "Seniorzy w akcji". To okazja do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz zadbania o zdrowie. Część oferty skierowana jest nie tylko do mieszkańców Poznania w wieku 60+ , ale także do ich wnuków.