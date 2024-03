Sensacyjne transfery w IV lidze! Mistrz Polski i najlepszy gracz ekstraklasy pomogą w walce o utrzymanie

Mistrz Polski i najlepszy gracz ekstraklasy pomogą w walce o utrzymanie

Dla Korony Piaski obecny sezon jest trzecim na poziomie IV ligi, po tym jak w sezonie 20/21 wywalczyli sobie promocję do tych rozgrywek. Pierwsze dwa lata to całkiem solidna gra i pewne miejsce w środku tabeli. Teraz tak wesoło już nie jest. Zaledwie trzy zwycięstwa (4:2 z Polonią Chodzież, 3:1 z Jarotą Jarocin i 2:0 z Pogonią Łobżenica), 12 zdobytych punktów i przedostatnie miejsce. Mówiąc delikatnie, nie jest to wymarzona pozycja startowa do rozpoczęcia wiosny.

Przeczytaj też: Wyjątkowy moment dla byłego zawodnika Lecha Poznań. "Było to dla mnie niezwykle cenne doświadczenie"

Wiosny, która na boiskach IV ligi rozpocznie się w najbliższy weekend (16-17 marca). Korona na starcie podejmie ekipą z Jarocina. Mecz zaplanowano na sobotę na godz. 14.