Oceniając występ Oskara Tomczyka to zdajemy sobie sprawę, że miał parę takich momentów, w których mógł zachować się lepiej. To jest młody chłopak i wiadomo, że potrzebuje czasu. Graliśmy w ustawieniu 3-4-3 i w tym spotkaniu mieliśmy różne momenty. Oskar jest zawodnikiem, który umiejętnie atakuje przestrzeń i takie też miał założenia. W tym spotkaniu grał trochę inaczej, ponieważ często przyjmował piłkę tyłem do bramki i brakowało mi w jego grze właśnie atakowania przestrzeni. Niemniej cieszę się z końcowego efektu, ponieważ zdobyliśmy trzy punkty. Oczywiście wszystkie indywidualne kwestie omawiamy i Oskar będzie wiedział jakie elementy musi poprawić i co może zrobić lepiej. Podsumowując, oceniam jego postawę na plus