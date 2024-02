Siatkarki Enei Energetyka Poznań zakończył dwumecz z Płomieniem i Solną z poczuciem niedosytu. Szansa na play-off wciąż jednak jest

Do falowania nastrojów i formy siatkarek Enei Energetyka w tym sezonie już przywykliśmy. Dlatego dwa punkty po dwumeczu z Płomieniem i Solną tak bardzo nie dziwią, ale pozostawiają niedosyt.

Do zakończenia sezonu zasadniczego w pierwszej ósemce energetyczne dziewczyny potrzebują bowiem większej stabilizacji. Boli zwłaszcza piątkowa porażka z Płomieniem Sosnowiec, który jest bezpośrednim rywalem poznanianek w walce o play-off. Straty punktu w sobotnim pojedynku z ostatnią w tabeli Solną też zresztą można było uniknąć. Na pocieszenie pozostaje fakt, że nasze siatkarki wciąż mają realne szanse na zrealizowanie przedsezonowego celu. Warunek jest jeden, muszą częściej punktować.

Huśtawkę formy i to dzień po dniu najlepiej można było zaobserwować na przykładzie Zofii Sobanty. 17-letnia liderka Enei Energetyka w meczu z Płomieniem Sosnowiec zdobyła tylko osiem punktów. Dzień później nie miała sobie równych w ataku i śmiem twierdzić, że bez niej nie byłoby wygranej. Młoda przyjmująca zdobyła tytuł MVP i miała powody do radości. Zobacz też: TOP 10 najładniejszych siatkarek w Polsce

Z kolei Wiktoria Niwald w piątek trzymała grę zespołu gospodarzy w ataku. Dwoiła się i troiła, i bez niej pewnie nie byłoby żadnych punktów zaczepienia, bo mimo że nasze dziewczyny przegrały 0:3, to fragmentami nawiązywały równorzędną walkę z ekipą z Sosnowca. W sobotę 20-latka nie miała już jednak swojego dnia i w pewnym momencie trafiła nawet do „zamrażarki”, czyli kwadratu dla rezerwowych. Na szczęście trener Marcin Patyk pozwolił się jej odbudować i przyczynić do cennego zwycięstwa.

Problemem poznańskiej drużyny nie była tylko gra na siatce. Przyjęcie zagrywki momentami też pozostawiało wiele do życzenia i trzeba jasno stwierdzić, że nawet libero Wiktoria Stryjak miała słabsze momenty w sobotnim starciu z Solną Wieliczka. Podobnie zresztą jak rozgrywająca Julia Sobalska. A jak wiadomo siatkówka to gra zespołowa i każdy element ma wpływ na wynik końcowy.

– Nie ma co ukrywać w obu meczach miałyśmy przestoje i ciągle musimy nad tym pracować. Z drugiej strony piątkowy mecz z Płomieniem to był dla nas zimny prysznic. Wpadłyśmy w dół mentalny i mogłyśmy się już z niego nie podnieść. Tymczasem w spotkaniu z Solną, mimo różnych fragmentów, potrafiłyśmy się zmobilizować i ostatecznie wygrać – tłumaczyła Sobanty, która jest bardzo młodą zawodniczką i nie może grać jak „maszyna” do zdobywania punktów. O przemianie mentalnej sporo mówił też po sobotnim meczu trener Marcin Patyk. – Trzeba było szybko przejść do wyciągnięcia wniosków po piątkowej porażce. Zrobiliśmy analizę wideo, przewietrzyliśmy głowę, powiedzieliśmy sobie, że piątkowy mecz trzeba odciąć grubą kreską, ale i tak mieliśmy graliśmy ze świadomością, że punkty uciekły. Dlatego brawa dla całego zespołu, że zwycięsko zakończył drugi bój, choć oczywiście szkoda, że nie udało się zgarnąć pełnej puli – tłumaczył szkoleniowiec poznańskiego zespołu.

Według niego szanse na ósemkę pozostały, tym bardziej, że jego drużyna pokazała już, że może być skuteczna również na wyjazdach. – Nie ma co zwieszać głów, tym bardziej, że my punktowaliśmy w tym sezonie także z ekipami z górnej części tabeli. Wszystko może się jeszcze zdarzyć – dodał Patyk. Enea Energetyk Poznań – Trans-Ann Płomień Sosnowiec 0:3 (23:25, 16:25, 18:25) i Enea Energetyk – Solna Wieliczka 3:2 (25:22, 25:20, 20:25, 24:26, 16:8)

Enea Energetyk: Sobalska, Chmielewska, Sobanty, Senica, Niwald , Nastawska, Stryjak (libero) oraz Pietrzak, Ziółkowska, Regulska, Mokrzan, Witczak (libero).

MVP: Monika Karnicka (w meczu z Płomieniem) i Zofia Sobanty (w meczu z Solną).

Inne wyniki: San Pajda Jarosław – Nike Węgrów 2:3, LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Karpaty Krosno 3:1, MKS Imielin – SMS Szczyrk 3:0, Sokół Mogilno – Płomień Sosnowiec 3:1.

Kolejność: 1. LOS 44 pkt, 2. Enea KS Piła 37, 3. Sokół 35, ...8. Enea Energetyk 25.

