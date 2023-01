Siatkarki Enei Energetyka z trzecią porażką w nowym roku. Poznanianki trafiły jednak na wzmocnioną... upadkiem Legionovię

O tym scenariusz mówił już dwa miesiące temu prezes energetycznych dziewczyn, Robert Rakowski. Mająca już wówczas problemy finansowe ekstraklasowa Legionovia pozbywała się niektórych zawodniczek, ale nie wszystkich, bo myślała o tym, by wydostać się z dna tabeli I ligi, w której od początku sezony grały rezerwy Legionovii. Kilka dni temu stały się one jednak wizytówką klubu spod Warszawy i wzmocnione kadrowo ograły w sobotę poznanianki, w pierwszym secie niemal deklasując ekipę Marcina Patyka. Tym samym drużyna z Legionowa może nie stanie się nagle kandydatem do awansu, ale na pewno w nowym zestawieniu może spokojnie uratować I ligę. Pytanie tylko, co to ma wspólnego z zasadami fair play...

Zobacz też: TOP 10 najładniejszych siatkarek w Polsce

Nie ma co jednak ukrywać, że forma poznańskiej drużyny na początku tego roku pozostawia wiele do życzenia, choć wciąż energetyczne dziewczyny muszą sobie radzić bez podstawowej rozgrywającej, Aleksandry Stachowicz.