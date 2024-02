Silny wiatr nad Wielkopolską. Ma wiać nawet do 70 km/h. Jest ostrzeżenie IMGW!

Dziś, 4 lutego, wiatr ma być umiarkowany, okresami dość silny. Ma wiać w porywach do około 70 kilometrów na godzinę. W nocy natomiast:

- Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu; prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na południu województwa. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do około 70 km/h, zachodni i północno-zachodni