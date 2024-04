Śmierć matki i dziecka podczas porodu w szpitalu na Polnej w Poznaniu. Rodzina dostanie niższe zadośćuczynienie

Teraz jednak, jak informuje Radio Poznań, Sąd Apelacyjny zdecydował o obniżeniu kwoty rekompensaty aż o połowę - z dwóch do miliona złotych.

Zgodnie z decyzją sądu, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny przy ul. Polnej w Poznaniu, w którym 15 lat temu doszło do tragedii, miał zapłacić 2 mln złotych zadośćuczynienia - milion i 82 tys. zł renty z odsetkami córce zmarłej oraz milion wraz z odsetkami mężowi.

Jak mówiła w rozmowie z rozgłośnią pełnomocnik rodziny adwokat Katarzyna Golusińska, jej klienci są zaskoczeni decyzją sądu. W związku z tym, adwokat Golusińska złożyła wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku. Jak przyznaje, możliwe, że wniesie też kasację do Sądu Najwyższego.

Lekarz stosuje chwyt Kristellera, chwilę później umiera pacjentka i jej nowo narodzona córka

Przypomnijmy, że do tragicznych wydarzeń doszło w ostatnich dniach października 2009 roku w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kobieta miała tam urodzić swoje drugie dziecko. Podczas porodu lekarz zdecydował się na zastosowanie kontrowersyjnego chwytu Kristellera, który polega na silnym uciskaniu brzucha ciężarnej w celu "wypchnięcia" dziecka. Metoda ta grozi licznymi powikłaniami zarówno u samej rodzącej, jak i jej dziecka. Tak było w przypadku tej pacjentki. Doszło u niej do pęknięcia macicy, przez co kobieta wykrwawiła się na śmierć. Z kolei przyczyną śmierci jej nowonarodzonej córki było zachłyśnięcie się krwią.