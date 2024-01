Śmiertelny wypadek w Odolanowie. Zderzyły się trzy auta

Jak informuje dyżurny wielkopolskich strażaków, do wypadku doszło ok. godziny 9.30 na ulicy Kaliskiej w Odolanowie. Doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych.

W zdarzeniu brało udział sześć osób. Jedna nie przeżyła, a trzy zostały przetransportowane do szpitala.