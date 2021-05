Spółdzielnie mieszkaniowe będą budowały bloki? Taki pomysł ma rząd. Nadchodzi rewolucja w spółdzielniach mieszkaniowych?

Do lat 90-tych poprzedniego stulecia spółdzielnie mieszkaniowe były niemal monopolistami, gdy chodzi o budowę mieszkań. Później stopniowo ich aktywność w tej materii malała. Dziś realizują nieliczne projekty deweloperskie. Czy to się zmieni? Szanse na to dostrzega Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

- Widzimy potencjał spółdzielni w budowaniu dostępnych cenowo mieszkań. Potrzebują tylko bodźca do działania. Nasze rozwiązania mają skłonić je do większej aktywności i efektywności - twierdzi minister Anna Kornecka. I planuje prawdziwą rewolucję lub jak kto woli - powrót do korzeni spółdzielczości.

Projektowane zmiany miałyby także zwiększyć transparentność działania spółdzielni.

- To obecnie pięta Achillesowa - twierdzi Piotr Derbis. - Teoretycznie każdy spółdzielca ma prawo wglądu do dokumentów spółdzielni, m.in, finansowych. W praktyce bywa to bardzo trudne. Często chcąc skorzystać z tego prawa dostajemy wgląd tylko do części. Powody odmowy bywają kuriozalne - RODO, tajemnica handlowa i i. Żeby je zobaczyć musielibyśmy wystąpić do sądu. To kosztowne i czasochłonne. Mało kto na to się decyduje - podkreśla.

W nowych przepisach miałby się znaleźć katalog dokumentów, które spółdzielnia musiałaby ujawniać, także publikując na stronie internetowej.

Czy nowelizacja ustawy zrewolucjonizuje spółdzielnie?

- Zmiany idą w słusznym kierunku - mówi Derbis. - Jednak moim zdaniem kluczowy byłby realny nadzór państwa nad działalnością spółdzielni, na wzór tego, który sprawuje Komisji Nadzoru Finansowego nad bankami spółdzielczymi. Od kiedy zostały nim objęte - działają doskonale - podkreśla.