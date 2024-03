Ilu poznaniaków dojeżdża do pracy poza miasto?

Dane o dojazdach do pracy zebrał Główny Urząd Statystyczny podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. 40 096 mieszkańców Poznania zadeklarowało wówczas, że dojeżdża do pracy w innej gminie (powiecie, województwie). To drugi najwyższy wynik w Polsce po Warszawie (55 tys.). Czołową piątkę uzupełniają Kraków (32,5 tys.), Wrocław (32 tys.) i Gdańsk (31 tys.). Dla porównania ponad 100 tys. osób dojeżdża do pracy w Poznaniu z innych miejscowości.

Według GUS, w całym kraju w 2021 r. dojeżdżało do pracy 5,2 mln Polaków. To o prawie 60 proc. więcej niż w 2016 r.