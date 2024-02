Stan alarmowy przekroczony na trzech rzekach w Wielkopolsce! Jest ostrzeżenie

Stany alarmowe przekroczone na trzech rzekach w Wielkopolsce

Stany ostrzegawcze i alarmowe mogą być przekroczone dłużej

Ostrzeżenie, które obowiązywało już wcześniej zostało wydłużone do 12 lutego do godziny 9, w przypadku Orli oraz do 9 lutego do godziny 15 w przypadku Baryczy i Widawy.