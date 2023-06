Starosta poznański z wotum zaufania i absolutorium. "To nie był łatwy budżet" OPRAC.: Paweł Antuchowski

Starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski (z lewej) otrzymał absolutorium wraz z zarządem. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

- To nie był łatwy budżet. Tym bardziej, że byliśmy w trakcie wprowadzania nowego systemu podatkowego zwanego Polskim Ładem, przez który straciliśmy wiele milionów złotych. Do tego wybuchła wojna za wschodnią granicą. Mimo to na bieżąco, i co najważniejsze skutecznie, realizowaliśmy najważniejsze założenia budżetu - mówił Jan Grabkowski, starosta poznański, który na środowej sesji Rady Powiatu otrzymał wraz z zarządem wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.