Stella Gregg, jedyna córka Jennifer Grey z "Dirty dancing". Zobaczcie, jak wygląda. Jest piękna! [28.06.2024 r.]

Pochodzenie i wiek Jennifer Grey

Jennifer Grey przyszła na świat 26 marca 1960 roku w Nowym Jorku, co oznacza, że ma obecnie 64 lata . Wychowała się w artystycznej rodzinie - jej matka była aktorką i piosenkarką, a ojciec, Joel Grey, to uznany aktor, piosenkarz, choreograf i laureat Oscara za rolę w filmie "Kabaret".

Jennifer Grey: początki i przełom w karierze

Jennifer Grey rozpoczęła swoją aktorską karierę na Broadwayu, mając zaledwie 20 lat. Cztery lata później zadebiutowała w filmie "Buntownik z Eberton". W 1985 roku zagrała u boku Kevina Costnera w "American Flyers".

Przełomowy rok w jej karierze to 1986, kiedy wystąpiła w filmie "Wolny dzień Ferrisa Buellera", który zdobył uznanie widzów. Jednak to główna rola w "Dirty dancing" z 1987 roku przyniosła jej największą sławę. Film stał się hitem, a Grey zdobyła nominację do Złotego Globu dla najlepszej aktorki.