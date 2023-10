W tym celu w środę 11 października odbędzie się w całym kraju strajk ostrzegawczy. Między 8 a 10 rano wielu pracowników Poczty Polskiej zaprzestanie wypełniania swoich obowiązków. Z tego względu istnieje ryzyko późniejszego doręczenia przesyłek, czy stworzenia się kolejek w punktach pocztowych.

- Do chwili sporządzenia komunikatu, żadna propozycja ze strony Pracodawcy w zakresie zakończenia sporu zbiorowego nie przyszła, stąd termin legalnego strajku zostaje podtrzymany tak jak nasze postulaty i żądania. Mamy świadomość, że dla wielu z Was decyzja o przyłączeniu się do strajku ostrzegawczego może być trudna, jednak apelujemy do Was, byście nie byli bierni. Jeśli oczekujecie pozytywnych zmian, to nie stójcie z boku, gdyż będzie to wyraźny sygnał dla Pracodawcy, że jesteście zadowoleni z warunków pracy oraz swoich wynagrodzeń i nie ma potrzeby nic zmieniać