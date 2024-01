Studniówka ZS Budowlanych w Poznaniu

W piątek, 26 stycznia w hotelu Novotel na swojej studniówce bawili się uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu. Impreza rozpoczęła się o godzinie 18:00 i trwała do późna.

Kiedy odbyła się pierwsza studniówka? Prawdopodobnie na początku XIX stulecia, gdy w Prusach wprowadzono egzamin maturalny. Od tego czasu na sto dni przed maturą jak Polska długa i szeroka odbywają się uczniowskie bale. Ich forma jednak się zmienia. Praktycznie do końca ubiegłego stulecia organizowano je w szkołach.

Sama organizacja imprezy może kosztować tyle co wesele - nawet 100 tysięcy złotych. Dwa tysiące za DJ-a, kilkadziesiąt tysięcy za restaurację, dodatkowe atrakcje też nie są za darmo, do tego sukienka, garnitur, fryzjer - indywidualne wydatki maturzysty to również kilka tysięcy złotych.

