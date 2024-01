Studniówka 38. LO w Poznaniu

W sobotę, 27 stycznia w hotelu Mercure Poznań Centrum na swojej studniówce bawili się uczniowie z 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Poznaniu. Impreza rozpoczęła się o godzinie 18 i trwała do późna.

Studniówka to wyjątkowe wydarzenie w kalendarzu każdego polskiego licealisty. Sto dni przed maturą uczniowie spotykają się, aby świętować ten ważny moment. Nie jest to tylko okazja do zabawy, ale również czas, gdy młodzi ludzie zastanawiają się nad swoją przyszłością.

Przygotowania do studniówki często zaczynają się miesiące wcześniej. Wybór odpowiedniego stroju - eleganckiej sukni lub garnituru, stanowi istotny element przygotowań. Ważne są również próby taneczne, gdzie uczniowie ćwiczą kroki poloneza, tańca, który tradycyjnie otwiera bal.