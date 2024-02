Studniówka Zosi z "Rodzinka.pl" - tak wyglądała Emilia Dankwa. Zobaczcie, jak się ubrała! [9.02.2024 r.]

Emilia Dankwa - młoda aktorka na własnych zasadach

Emilia Dankwa ma dziś już 18 lat. Zyskała popularność dzięki roli Zosi w serialu "Rodzinka.pl", gdzie występowała od 2011 do 2020 roku. Teraz aktorka przygotowuje się do matury w nietypowy sposób, korzysta z nauczania domowego. Od marca poprzedniego roku uczęszcza do szkoły w chmurze, co oznacza, że zdobywa wiedzę w domowym zaciszu. W rozmowie z "Plejadą" podkreśliła, że choć studniówka była dla niej pierwszym spotkaniem z rówieśnikami od dłuższego czasu, nie będzie to ostatni taki moment.