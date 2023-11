Co więcej, świąteczny klimat można poczuć też we wnętrzu pojazdu, które również jest udekorowane.

Tradycyjna "świąteczna bimba" jak co roku w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia wyjeżdża na tory w Poznaniu. Do jej ozdobienia zużyto niemal 1000 metrów łańcucha świetlnego, na którym jest prawie 10 000 lampek ledowych.

Linia 24 ma ułatwić dojazd w miejsca, w których odbywa się Betlejem Poznańskie. Będzie ona funkcjonować od 17 listopada do 23 grudnia. Świąteczny tramwaj będzie kursował co około 60 minut, od godziny 16 do 22, po trasie: GÓRCZYN PKM - Głogowska - Most Dworcowy - Królowej Jadwigi - Strzelecka - Podgórna - ALEJE MARCINKOWSKIEGO