Świąteczny tramwaj będzie na linii 24 tylko do soboty, ale na innych liniach do 6 stycznia! Grzegorz Okoński

Świąteczny, rozświetlony dziesięcioma tysiącami lampek tramwaj będzie kursować na linii 24 jeszcze tylko do soboty 23 grudnia. Ale nie oznacza to, że znika z poznańskich torowisk: będzie wspomagał tabor na innych liniach aż do święta Trzech Króli.