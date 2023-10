Świetny weekend Wiary Lecha! Dwa zwycięstwa i gole gwiazd

Trener IV-ligowej drużyny Wiary Lecha Łukasz Kubiak drugą setkę meczów na ławce zespołu kibiców rozpoczął od cennego zwycięstwa. Wynik meczu z Tarnovią Tarnowo Podgórne otworzył w 25 minucie Siergiej Kriwiec. Goście po strzale Panowicza w 68 minucie doprowadzili do wyrównania. Końcówka meczu była bardzo emocjonująca. W 95 minucie Wiara Lecha wywalczyła rzut karny, który na zwycięską bramkę zamienił Daniel Mankiewicz.

Najbliższym rywalem Wiary Lecha będzie zamykająca ligową stawkę Pogoń Łobżenica. Działacze beniaminka nie zgodzili się, mimo próśb kibiców na zmianę terminu meczu i odbędzie się on w sobotę o 14. A to oznacza, że grający w IV lidze kibice nie zdążą do Krakowa na mecz z "Pasami", który zaplanowano na 17.30.