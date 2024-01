Świetny występ Magdaleny Fręch w Australian Open. To zła wiadomość dla Magdy Linette

Wielki sukces Magdaleny Fręch

Dla Magdaleny Fręch awans do 1/8 finału Australian Open jest największym sukcesem w karierze. Dotąd 26-letnia łodzianka awansowała najdalej w turniejach Wielkiego Szlema do III rundy, podczas Wimbledonu w 2022 roku.

Zmiany w rankingu WTA. Spadek Magdy Linette

Odpadnięcie z turnieju oznacza, że zawodniczka AZS Poznań straciła punkty zarobione podczas ubiegłorocznego turnieju w Australii, gdy doszła do półfinału. To przełoży się na miejsce w jej rankingu. Do tej pory Linette zajmowała miejsce w trzeciej dziesiątce światowego rankingu. Teraz już wiemy, że poznanianka wypadnie z pierwszej 50.