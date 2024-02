Szczęki zjadają galerię handlową w Poznaniu! Ruszyła wielka rozbiórka. Zobacz zdjęcia Paweł Antuchowski

Gmach opustoszałej już galerii został zamknięty na stałe 19 grudnia ubiegłego roku. Do ostatniej chwili działało tam Multikino oraz klub Malta Squash. 8 lutego do pracy przystąpił sprzęt burzący. Waldemar Wylegalski Zobacz galerię (14 zdjęć)

Do tej pory na placu rozbiórki Galerii Malta trwały prace przygotowawcze. 8 lutego na teren galerii wjechał ciężki sprzęt. Specjalne nożyce do betonu, przypominające szczęki, rozpoczęły prucie konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Według internautów wygląda to tak jakby maszyna "zjadała" budynek. Zobacz zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta w Poznaniu.