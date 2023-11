Szpital z Poznania obchodzi jubileusz. 70 lat temu działalność rozpoczęło Wielkopolskie Centrum Onkologii

- Konferencja odbywa się pod hasłem „Kobiety onkologii – leczenie, nauka, troska”. Wynika to z dwóch aspektów. Po pierwsze - kobiety stanowią większość spośród osób, które zajmują się chorymi. W naszym szpitalu mamy 340 pielęgniarek i tylko 10 pielęgniarzy. W specjalizacjach niezabiegowych większość lekarzy to kobiety. Rejestratorzy, czy koordynatorzy medycznie to też w większości są kobiety