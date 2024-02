Szukasz posiłku w Poznaniu? W lokalach gastronomicznych w poznańskich urzędach można najeść się do syta

Urząd Wojewódzki nie jest jedynym urzędem w Poznaniu, w którym każdy może zjeść posiłek. Kolejny mieści się w Urzędzie Marszałkowskim.

– Województwo Wielkopolskie ma zawartą umowę najmu na pomieszczenia o powierzchni łącznej 134,52 m2 znajdujące się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 z firmą Grzemi sp. z o. o. (z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lutyckiej 34), na prowadzenie przez najemcę na własny rachunek i odpowiedzialność bufetu dla pracowników i klientów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz wykorzystywania go na prowadzenie usługi pn. „jedzenie na wynos”. Bufet funkcjonuje w godzinach od 7.30 do 16.00 w dni powszednie, a dla usługi „jedzenie na wynos” w godzinach od 8.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku i od 11.00 do 19.00 w soboty i niedziele