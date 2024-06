Tak kolagen wpływa na nasze zdrowie. Kiedy powinniśmy go spożywać? OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Kolagen jest białkiem które wchodzi w skład naszego organizmu. Białko to odgrywa ważną rolę w naszym ciele, dlatego warto dostarczać go do organizmu. Kolagen jest bezpieczny do spożycia i praktycznie nie odnotowuje się poważnych skutków ubocznych jego zażywania. Zobaczcie, kiedy warto stosować kolagen.