Pracownicy PKP Cargo w Wielkopolsce zostaną zwolnieni? PKP Intercity wyciąga pomocną dłoń. Chce zatrudnić aż 400 osób

– Wypowiedzenie paktu gwarancji pracowniczych, wypowiedzenie zakładowego zbiorowego układu pracy oraz rotacyjne kierowanie pracowników na nieświadczenie pracy z prawem do 60-procentowego wynagrodzenia – te kwestie w opinii pracowników spółki jak i zarządu regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność są nie do zaakceptowania. Sytuacja ta doprowadzi do wykluczenia zawodowego, społecznego oraz ubóstwa tysięcy kolejarzy i ich rodzin. (…) Analizując te poczynania można domniemywać, że jednym z rozwiązań, które bierze pod uwagę właściciel spółki, jest likwidacja narodowego przewoźnika jakim jest PKP Cargo i przejęcie rynku przez inne podmioty