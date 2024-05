Podpisano umowę na modernizację Towarowej Obwodnicy Poznania. Będą nowe przystanki kolejowe. Gdzie będą wkrótce zatrzymywały się pociągi? OPRAC.: Karol Pomeranek

Dzięki podpisanej umowie wartej 1,4 mld złotych, kolejową obwodnicę Poznania czeka gruntowna modernizacja. Do końca 2027 roku będą z niej mogły korzystać pociągi aglomeracyjne. – To spełnienie marzeń, które mieliśmy od wielu lat – wykorzystanie infrastruktury kolejowej znajdującej się wokół Poznania do poszerzenia oferty transportu zbiorowego – ocenia inwestycję za blisko 1,4 mld zł ze środków budżetowych Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.