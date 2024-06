Takie majątki mają wiceprezydenci Poznania. Prześwietliliśmy ich oświadczenia. Kto jest najbogatszy?

– W l. 2012-14 był wykładowcą w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a od 2017 r. (za wyjątkiem l.2020-22) prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W l. 2008-14 pracował w Zespole Doradców Wojewody Wielkopolskiego – Piotra Florka, gdzie był m.in. zaangażowany w organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. oraz spotkań w ramach polskiej Prezydencji w UE, które odbywały się w Poznaniu w 2011 r. Od 2006 do 2008 r. był asystentem Posła do Parlamentu Europejskiego dra Filipa Kaczmarka w poznańskim biurze poselskim. Od 2003 do 2006 r. pracował w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie był organizatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich.