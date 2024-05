W Kórniku ustanowiono rekord Polski w kręceniu lodów! Ponad tona lodów rzemieślniczych w 24 godziny! Zobacz zdjęcia!

To właśnie pod Zamkiem w Kórniku Paweł Jafernik z Wytwórni Lodów z Kórnika wraz z przyjaciółmi – cukiernikami w weekend 25-26 maja podjął wyzwanie próby ustanowienia Rekordu Polski w kategoriach: najdłuższy maraton przygotowywania lodów oraz największa porcja lodów przygotowana w 24 godziny .

Cukiernicy łącznie przygotowali 1 030 kilogramów lodów

Rekord udało się ostatecznie pobić , a biorący udział w zmaganiach cukiernicy przygotowali łącznie 1 030 kilogramów lodów i wydali ok. 5400 lodowych porcji : owocowych, pistacjowych, czekoladowych, kawowych, budyniowych, jogurtowych, o smaku sernika, szarlotki, czy o smaku piwa. To pierwsza taka akcja w skali ogólnopolskiej.

Co ciekawe, Paweł Jafernik, właściciel Wytwórni Lodów z Kórnika, który podjął się tego wyzwania, samodzielnie pracował na 1 maszynie przez całą dobę z godzinną przerwą na sen. Na drugiej maszynie pracował zespół cukierników: Szymon Sapieha (Legionowo, Lody by Szymon Sapieha), Krzysiek Smoleń (Warsaw Academy od Pastry Arts by Sempre; Sempre Group), Jarosław Graczyk (Laboratorio Del Gelato LIZZ Lody (Zielona Góra), Przemysław Świerzewski i Dawid Kucharski (Kawiarnia „Na Teatralce” w Poznaniu).