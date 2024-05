Trwa całodobowe kręcenie lodów! W Kórniku próbują pobić rekord Guinnessa

Paweł Jafernik, prowadzący od 2016 roku "Wytwórnię Lodów z Kórnika", wraz z przyjaciółmi – cukiernikami od godz. 11 kręcą lody na placu w Kórniku. Będą to robić do jutra do godz. 15. W ten sposób chcą ustanowić rekord Polski w tej dziedzinie i tym samym uzyskać wpis do Księgi Rekordów Guinnessa.