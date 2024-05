Będą kręcić lody przez całą dobę! W Kórniku pobiją rekord? To pierwsza taka akcja w Polsce!

Rozpoczęcie nastąpi w sobotę 25 maja ok. godz. 11, natomiast zakończenie w niedzielę 26 maja, ok. godz. 15. Jest to pierwsza taka akcja w skali ogólnopolskiej. Po ustanowieniu tego rekordu organizatorzy będą ubiegać się w kolejnym roku o wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. Paweł Jafernik przyznaje, że to wyzwanie to nie tylko promocja rzemieślniczego wytwarzania lodów, ale także integracja środowiska branżowego – cukierniczego, lodziarskiego i technologicznego. Sam cały czas się rozwija, biorąc udział w licznych szkoleniach i śledząc branżową literaturę, ale zaznacza, że czynnik ludzki ma tu jednak największe znaczenie.