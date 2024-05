Wystawa prac wyjątkowego artysty już wkrótce w Poznaniu. To jedyna taka okazja, aby obejrzeć prace Banksy'ego.

Wystawa prac Banksy'ego w Poznaniu!

Wystawa The Mystery of Banksy – A Genius Mind (Tajemnica Banksy’ego – Genialny Umysł) to zbiór ponad 150 inspirujących motywów street art – graffiti, fotografii, rzeźb, instalacji wideo oraz wydruków na różnych nośnikach, takich jak płótno, tkanina, aluminium, forex i pleksi.