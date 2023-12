Tak sylwestra spędzą poznańscy celebryci! Sportowcy, muzycy oraz politycy podzielili się swoimi planami

Raperzy często słyną z hucznych imprez oraz nadużywania substancji uzależniających, jednak Peja zdecydował się powiedzieć "stop" dla alkoholu. Od tamtego czasu preferuje spędzać sylwestra spokojnie.

- Od kiedy przestałem używać alkoholu, przestałem czuć klimat balowania. Po prostu nie chodzę w miejsca, gdzie hucznie uprawia się “sylwestrowy pląs”. Moja podróż do Barcelony nie ma nic wspólnego z jakimś balem sylwestrowym albo z chodzeniem w miejsca, gdzie się siedzi, pije, tańczy i do rana biesiaduje. Przyleciałem do Hiszpanii w celach turystyki, którą uprawiam z powodzeniem od kilku lat