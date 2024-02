Tak teraz wygląda rozbierana Galeria Malta w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

Tak wygląda rozbierana Galeria Malta

Rozbiórka nie obejmie swym zakresem kładki nad ulicą Baraniaka. Jak już wcześniej informowały poznańskie media, właściciel terenu planuje w tym miejscu wybudować nowe osiedle mieszkaniowe. Inwestycja ma dojść do skutku w ciągu trzech najbliższych lat.

Sam gmach galerii, który jeszcze stanowi jedną z ikon krajobrazu miasta, zostanie wyburzony po wyrażeniu przez poznański urząd miasta zgody na wycinkę drzew, które ograniczają dostęp do fasady obiektu. Dopiero wtedy maszyny burzące będą mogły "wgryźć się" w samą galerię.

Bryła galerii póki co jest w nienaruszonym stanie. Prace rozbiórkowe skupiają się tylko na konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Z każdym dniem maszyny wgryzają się coraz głębiej w konstrukcję.

W Poznaniu trwa "rozbiórka Tytanica"

Takie lokalizowanie galerii rozpatruje on w kategoriach błędu, które zabijają handel w centrum Poznania. Rozbiórkę galerii nazywa on gigantycznym marnotrawstwem, ponieważ wygeneruje ona ogromy ślad węglowy oraz obciążenie dla środowiska.

- Nowych galerii już się praktycznie nie buduje, bo ludzie wolą kupować przez Internet. Handel detaliczny zabiła też pandemia. U nas dodatkowym problemem jest lokalizacja tego typu obiektów. W Europie są one na obrzeżach miast, a u nas w centrum - stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" projektant Galerii Malta, prof. Stanisław Sipiński.

- To tak jakbyśmy burzyli Titanica - stwierdził Sipiński.

Jako alternatywę wskazywał on przerobienie budynku pod inne funkcję, na przykład salę koncertową. Miałoby to sprawić, że do Poznania przyjeżdżałyby największe gwiazdy muzyki rozrywkowej. Jednak w jego wizji musiałoby się tym zająć miasto, które prawdopodobnie nie byłoby w stanie sfinansować takiego przedsięwzięcia.