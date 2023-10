Tak wygląda ukryty dworek w Poznaniu. Mało kto o nim wie. Jest malowniczy i ma bardzo ciekawą historię. Zobacz zdjęcia!

Mieszczański dwór przy ul. Szyperskiej 9 to jeden z nielicznych zachowanych przykładów XVIII-wiecznego budownictwa realizowanego na przedpolu murów miejskich Poznania.

Rewitalizacja Starej Papierni i dworku przy ul. Szyperskiej

Budynek Starej Papierni wraz z przylegającym do niego zabytkowym dworkiem mieszkalnym we wrześniu 2021 r., na preferencyjnych warunkach, nabył od Miasta Poznania Uniwersytet Artystyczny. Stało się to możliwe dzięki uchwale Rady Miasta Poznania z 3 listopada 2020 r., w której radni zgodzili się udzielić uczelni 99% bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i 76% bonifikaty od ceny sprzedaży budynków.